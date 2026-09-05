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Украина обыграла Австралию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026 по сокке

Сборная Украины одержала минимальную победу над Австралией и сыграет с Бразилией за путевку в полуфинал мирового первенства.
Сегодня, 11:37       Автор: Сергей Носенко
Сборная Украины / facebook
Сборная Украины / facebook

Сборная Украины по сокке вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2026. В матче 1/8 финала, который состоялся 4 сентября в немецком Эссене, команда Михаила Шевченко обыграла Австралию со счетом 2:1.

Украинцы уверенно начали встречу и еще до перерыва забили дважды. На 7-й минуте счет открыл Сергей Гибало, а на 12-й минуте Юрий Щерица реализовал буллит и удвоил преимущество команды. На 23-й минуте Тимофей Листопад отправил мяч в собственные ворота, после чего счет стал 2:1. Однако украинцы сохранили минимальное преимущество до финального свистка.

Украина — Австралия — 2:1

Голы:

  • 1:0 — Сергей Гибало, 7';
  • 2:0 — Юрий Щерица, 12' (буллит);
  • 2:1 — Тимофей Листопад, 23' (автогол).

Украина: Святослав Марканиць, Роман Пазенко, Сергей Максимец, Евгений Мельничук, Дмитрий Мельничук, Юрий Щерица, Тимофей Листопад, Кирилл Дучев, Сергей Гибало, Максим Литвинов, Ярослав Богунов, Владислав Щербань, Константин Митленко, Никита Комиссар, Виталий Гошкодеря.

Украина ранее выиграла группу I, набрав 9 очков в трех матчах. Команда победила Грузию, Ливан и Пакистан, завершив групповой этап без пропущенных голов — с разницей 11:0.

В четвертьфинале соперником украинцев станет Бразилия. Южноамериканская сборная в 1/8 финала разгромила Албанию со счетом 7:2. Матч Украина — Бразилия состоится 5 сентября в Эссене. Начало — 15:30 по киевскому времени.

Напомним, что накануне сборная Украины по волейболу также начала международный турнир с победы. В стартовом матче соревнований в Эстонии команда Рауля Лосано обыграла Латвию со счетом 3:1. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат мира соккер

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