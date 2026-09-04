Карпаты - Шахтер: анонс матча чемпионата Украины

В субботу, 5 сентября, Карпаты на домашней арене приймут донецкий Шахтер в рамках пятого тура УПЛ.

Перед матчем именно львовский клуб является лидером чемпионата, опережая "горняков" на одно очко. Так что поединок станет матчем за первую строчку в таблице.

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи Карпаты - Шахтер.

Карпаты - Шахтер

5 сентября | 18:00 | Украина, Львов

Карпаты пока проводят отличный сезон. Команда Фернандеса выиграла три стартовых поединка, а затем в предыдущем туре поделила очки с Левым Берегом.

И при этом нельзя сказать, что у львовян просто был легкий календарь. Они уже успели уверенно разбить вице-чемпиона Украины ЛНЗ, а также крепкий Кривбасс.

Шахтер же, в целом, весь сезон идет по пятам Карпат, отставая лишь по разнице мячей. Однако в последнем туре "горняки" неожиданно уступили Полесью, упустив шанс обойти львовян.

Донецкий клуб просто не может позволить себе дважды подряд терять очки в чемпионате, а потому во Львов команда Турана должна приехать в боевом настрое.

Интересный факт

Шахтер и Карпаты сыграли между собой уже 84 матча, и "горняки" имеют серьезный перевес по победам - 51 против 16.

Дважды за это время команды провели самый результативный очный поединок, забив семь голов на двоих. А в прошлом сезоне команды в первом круге разошлись, забив по три гола. Хотя последний матч остался за Шахтером 3:0.

Ориентировочные составы

Ключевым изменением в составах обеих команд может стать возвращение Яна Костенко в состав Карпат. Игрок пропустил предыдущий матч против Левого Берега, но может попасть в заявку против Шахтера и стать серьезным усилением.

У Шахтера же никаких изменений в составе не произошло. Тем не менее, с учетом результатов предыдущего тура, оба тренера могут внести изменения в стартовые составы.

Карпаты: Марченко — Иван, Бабогло, Стецков, Вантух - Чачуа, Моха, Феллипе - Алькайн, Сери, Русин.

Шахтер: Ризнык — Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике — Марлон Гомес, Назарина, Изаки — Невертон, Элиас, Алиссон.

Прогноз ISPORT: 1:2

Карпаты вполне могут воспользоваться проблемами с концентрацией "горняков" и забить один-два гола, однако удержать победный счет будет очень тяжело.

Команда Турана едет во Львов, чтобы возглавить чемпионат, потому настрой должен быть соответствующий, и хозяевам придется очень тяжело против таких "горняков".

Эксперты BETKING фаворитом этого противостояния считают Шахтер, на победу которого предлагают коэффициент 1,54, а вот успех Карпат оценивают в 6.00. Ничья же является даже более вероятным исходом для хозяев и имеет коэффициент 4.25.

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