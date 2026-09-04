Яремчук не попал в заявку Олимпиакоса на Лигу Европы

Украинский нападающий остался без еврокубков в греческом клубе.

Олимпиакос определился с заявкой команды на основной этап Лиги Европы сезона-2026/27.

В список игроков, представленный на официальном сайте УЕФА, не попал украинский нападающий Роман Яремчук.

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Главный тренер греческой команды Хосе Луис Мендилибар на позиции центрфорварда отдал предпочтение Аюбу Эль-Кааби и Армандо Гонсалесу.

Отметим, что в этом сезоне Яремчук не провел ни одного официального матча за Олимпиакос.

Во второй части прошлого сезона украинец выступал на правах аренды за Лион, за который сыграл 14 поединков, отличившись пятью голами и одной результативной передачей.

Напомним, ранее стали известны соперники Олимпиакоса на общем этапе Лиги Европы.

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