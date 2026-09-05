Энди Руис провалил возвращение на ринг

Бывший чемпион мира не смог подтвердить статус фаворита в поединке против Дамиана Кныбы.

В ночь на субботу, 5 сентября, на арене Prudential Center в Ньюарке состоялся вечер бокса от компании Matchroom Boxing. Главным событием шоу стало возвращение на ринг бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе мексиканца Энди Руиса, который вышел на ринг против поляка Дамиана Кныбы.

Боксер, который побеждал Энтони Джошуа, Криса Арреолу и Луиса Ортиса, провел первый бой за последние два года. Мексиканец считался фаворитом этого поединка: букмекеры давали около 74% на его победу

Но Кныба использовал преимущество в росте и размахе рук, а в седьмом раунде отправил мексиканца на канвас. Руис пытался переломить ход боя в восьмом и девятом раундах, имел эпизодические успехи, однако по итогу 12 раундов Кныба выиграл бой единогласным решением судей.

Руис потерпел уже третье поражение в своей карьере. Кныба, в свою очередь, успешно вернулся на ринг после первого поражения в карьере от Агита Кабайела.

ANDY RUIZ IS SAVED BY THE BELL 🤯🤯🤯#TheFight | #RuizKnyba | Live NOW on DAZN and TNT ▪️ pic.twitter.com/JVQjG3KQM3 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 5, 2026

Дамиан Кныба (Польша) — Энди Руис (Мексика) — UD 12 (117-110, 114-113, 114-113).

Напомним, следующий бой Усика может стать не последним: рассматривается вариант трилогии с Фьюри.

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