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Промоутер Фьюри назвал боксера, который точно не станет его соперником в ближайшем бою

Фрэнк Уоррен поделился дальнейшими планами своего подопечного.
Сегодня, 12:27       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о следующем поединке своего клиента, который планируют на август.

Представитель британского боксера опроверг информацию о возможном бое против Энди Руиса, отметив, что это невозможно из-за непомерных финансовых требований потенциального соперника.

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"Это буде не Руис. Но это будет достойный соперник. Очевидно, что сейчас Фьюри полностью сфокусирован на Джошуа.

Почему не Руис? Причина в том, что он запросил какую-то абсолютно безумную сумму", - рассказал Уоррен в комментарии Playbook Boxing.

Напомним, что Фьюри планирует провести промежуточный бой перед тем, как в конце года встретиться в ринге с Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что Фьюри возглавил рейтинг WBC в супертяжелом весе.

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