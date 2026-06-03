Промоутер Фьюри назвал боксера, который точно не станет его соперником в ближайшем бою
Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о следующем поединке своего клиента, который планируют на август.
Представитель британского боксера опроверг информацию о возможном бое против Энди Руиса, отметив, что это невозможно из-за непомерных финансовых требований потенциального соперника.
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"Это буде не Руис. Но это будет достойный соперник. Очевидно, что сейчас Фьюри полностью сфокусирован на Джошуа.
Почему не Руис? Причина в том, что он запросил какую-то абсолютно безумную сумму", - рассказал Уоррен в комментарии Playbook Boxing.
Напомним, что Фьюри планирует провести промежуточный бой перед тем, как в конце года встретиться в ринге с Энтони Джошуа.
Ранее сообщалось, что Фьюри возглавил рейтинг WBC в супертяжелом весе.
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