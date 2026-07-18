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Автоспорт

Феррари оштрафовали на 10 000 евро

Штраф получен за просрочку с шинами.
Сегодня, 12:47       Автор: Валентина Чорноштан
Феррари / Getty Images
Феррари / Getty Images

Феррари оштрафовали на 10 тысяч евро за нарушение шинного регламента.

Скудерия получила денежный штраф за нарушение процедуры учёта шин во время Гран‑при Бельгии, пишет RacingNews365

Как сообщил руководитель команды Фредерик Вассер, Феррари с опозданием вернула покрышки Пирелли перед второй практикой, нарушив требования регламента.

В итоге стюарды оштрафовали итальянскую команду на 10 тысяч евро - по 5 тысяч евро за каждый болид.

К слову, менеджер Ферстаппена посетил паддок Макларена на фоне слухов о возможном переходе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Пирелли

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