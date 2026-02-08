iSport.ua
Тренер Энди Руиса поделился, побьется ли его подопечный с Усиком

Мэнни Роблес прокомментировал слухи о поединке амереканца с украинцем.
Вчера, 10:18       Автор: Валентина Чорноштан
Мэнни Роблес / Getty Images
Мэнни Роблес / Getty Images

Тренер Мэнни Роблес, который сейчас работает с Энди Руисом-младшим, рассказал о возможном поединке его подопечного против объединённого чемпиона Александра Усика.

Был слух, что он может выйти против Александра Усика. Было ли это возможно?

На данный момент - нет. Вы слишком много ожидаете, когда говорите о таком бойце, как Усик, бойце pound-for-pound, одном из лучших в мире и, безусловно, лучшем супертяжёле на текущий момент. Я хотел бы увидеть Энди в нескольких боях до этого, прежде чем смотреть на большие имена, особенно на Усика.

Добавим, что Мэнни вместе с Руисом помог своему подопечному завоевать три титула в супертяжёлом дивизионе.

Ранее бывший абсолютный чемпион в первом полусреднем весе назвал возможного соперника для Усика.

