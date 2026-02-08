iSport.ua
Джамал Мюррэй получил травму левой ноги

Защитник Денвера получил травму ноги в матче против Буллс.
Вчера, 11:15       Автор: Валентина Чорноштан
Джамал Мюрре / Getty Images
Джамал Мюрре / Getty Images

В ночь с 7 на 8 февраля прошёл матч Денвера против Чикаго, в котором лидер Наггетс получил травму.

По данным Sports Illustrated, после столкновения с Гершоном Ябуселе Джамал Мюррей получил повреждение левой ноги и покинул площадку.

Отмечается, что серьёзного повреждения защитник избежал, однако его ещё ждёт полное медицинское обследование, чтобы определить степень травмы.

Мюррей завершил игру, проведя 31 минуту, набрав 28 очков, реализовав 11 бросков с игры и 18 штрафных, сделав три подбора и 11 результативных передач.

К слову, украинский центровой Андорры набрал 10 очков в игре с Уникахой.

