Денвер лишается еще одного лидера. Валанчюнас травмировал ногу в матче НБА

Помимо Йокича теперь еще Валанчюнас.
Сегодня, 12:32       Автор: Валентина Чорноштан
Йонас Валанчюнас / Getty Images
Йонас Валанчюнас / Getty Images

Центровой Денвера Йонас Валанчюнас, вышедший в стартовом составе вместо травмированного Николы Йокича, также получил повреждение.

По данным BasketNews, у него растяжение икроножной мышцы правой ноги. Добавим, что за 4 минуты до конца 3-й четверти 33-летний баскетболист, прихрамывая, покинул паркет.

В ближайшее время литовский центровой пройдет МРТ, которое определит тяжесть его травмы.

В этом сезоне Валанчюнас в среднем набирал 8,5 очков и делал 4,7 подбора за игру. В матче, в котором он получил травму, он успел набрать 17 очков, сделать 9 подборов и отдать 4 передачи.

К слову, журналист и инсайдер Шемс Чарания сообщил, сколько недель пропустит Йокич.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Йонас Валанчюнас Денвер Наггетс

