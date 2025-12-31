iSport.ua
Инсайдер сообщил, сколько недель пропустит Йокич

Трёхкратный MVP НБА получил серьёзную травму колена.
Сегодня, 08:21       Автор: Валентина Чорноштан
Никола Йокич / Getty Images
Никола Йокич / Getty Images

Никола Йокич травмировал колено в матче против Майами Хит. Журналист и инсайдер Шемс Чарания сообщил, что у лидера Денвера диагностировали гиперэкстензию левого колена.

По имеющейся информации, серб пропустит не менее четырёх недель. Тесты показали, что связки колена не повреждены.

Добавим, что гиперэкстензия - это состояние, при котором коленный сустав чрезмерно выпрямляется, что может привести к нестабильности и последующим травмам.

Напомним, что в этом сезоне центровой успел оформить более 10 трипл-даблов.

