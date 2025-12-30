Йокич получил травму колена в матче с Хит

Никола Йокич травмировал колено в матче против Майами Хит.

Во время игры Спенсер Джонс, отступая назад, наступил сербу на левую ногу, что и привело к травме.

После большого перерыва Йокич уже не вышел на вторую половину игры. Отмечается, что во вторник, 6 января, ему сделают МРТ.

Добавим, что Майами Хит обыграл Денвер.

Результаты и обзоры матчей НБА можно посмотреть на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!