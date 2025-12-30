iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Йокич получил травму колена в матче с Хит

Колено подвело. Сербская звезда Наггетс вне игры.
Сегодня, 10:04       Автор: Валентина Чорноштан
Никола Йокич / Getty Images
Никола Йокич / Getty Images

Никола Йокич травмировал колено в матче против Майами Хит.

Во время игры Спенсер Джонс, отступая назад, наступил сербу на левую ногу, что и привело к травме.

После большого перерыва Йокич уже не вышел на вторую половину игры. Отмечается, что во вторник, 6 января, ему сделают МРТ.

Добавим, что Майами Хит обыграл Денвер.

Результаты и обзоры матчей НБА можно посмотреть на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Никола Йокич

Статьи по теме

Звезда Денвера оформил 16-й трипл-дабл сезона Звезда Денвера оформил 16-й трипл-дабл сезона
Йокич установил новый рекорд результативности для овертайма Йокич установил новый рекорд результативности для овертайма
Сербский центровой обошёл легенду НБА Лэрри Берда Сербский центровой обошёл легенду НБА Лэрри Берда
Лидер Денвера превзошел Абдул-Джаббара по результативным передачам Лидер Денвера превзошел Абдул-Джаббара по результативным передачам

Видео

ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко едет к Зинченко Эвертон в гостях у Ноттингема и Арсенал против Астон Виллы
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров
ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: ЮАР переиграла Зимбабве, Египет расписал ничью с Анголой, Марокко разбил Замбию
просмотров

Последние новости

Европа10:23
Астон Вилла продолжит свою победную серию? Эмери оценил шансы победить Арсенал
НБА10:04
Йокич получил травму колена в матче с Хит
Европа09:49
Молодой талант Лиги 1 интересует Милан
НХЛ09:05
НХЛ: Эдмонтон уступил Виннипегу, Калгари обыграло Бостон
НБА08:50
НБА: Миннесота разгромила Чикаго, Голден Стейт выиграл у Бруклина
Формула 108:26
Инженер Макса Ферстаппена ведет переговоры о смене команды
Европа08:01
Оценка Малиновского в матче Рома – Дженоа
Европа07:31
Ювентус определился с кандидатами на усиление полузащиты
Европа07:10
Футбол сегодня: Миколенко едет к Зинченко Эвертон в гостях у Ноттингема и Арсенал против Астон Виллы
Бокс00:42
Стало известно, кто погиб в ДТП с Джошуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK