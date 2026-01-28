Возвращение Йокича под вопросом
Центровой Денвера пропустит ещё минимум неделю.
Никола Йокич восстанавливается после гиперэкстензии левого колена. Сербский центровой приступил к упражнениям на баскетбольной площадке.
Однако его возвращения фанатам Наггетс не стоит ожидать на этой неделе. Как пишет Oh No He Didn’t, игрок пропустит минимум неделю, после чего пройдёт очередной осмотр.
Shams: "The Denver Nuggets will reevaluate Nikola Jokic in about a week. He is making great progress, he's in the ramp up phase of his return to play process" pic.twitter.com/QKp0M2SzII— Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) January 27, 2026
На текущий момент отсутствие игрока на паркете может повлиять на его шансы на индивидуальные награды по итогам сезона.
К слову, НБА определила список из 28 баскетболистов, которые примут участие в Звёздном уик-энде. Узнать их имена вы можете на нашем сайте.
