iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Возвращение Йокича под вопросом

Отсутствие серба может повлиять на его шансы на индивидуальные награды.
Сегодня, 14:05       Автор: Валентина Чорноштан
Никола Йокич / Getty Images
Никола Йокич / Getty Images

Центровой Денвера пропустит ещё минимум неделю.

Никола Йокич восстанавливается после гиперэкстензии левого колена. Сербский центровой приступил к упражнениям на баскетбольной площадке.

Однако его возвращения фанатам Наггетс не стоит ожидать на этой неделе. Как пишет Oh No He Didn’t, игрок пропустит минимум неделю, после чего пройдёт очередной осмотр.

На текущий момент отсутствие игрока на паркете может повлиять на его шансы на индивидуальные награды по итогам сезона.

К слову, НБА определила список из 28 баскетболистов, которые примут участие в Звёздном уик-энде. Узнать их имена вы можете на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Никола Йокич

Статьи по теме

Денвер узнал ориентировочную дату возвращения Йокича Денвер узнал ориентировочную дату возвращения Йокича
Инсайдер сообщил, сколько недель пропустит Йокич Инсайдер сообщил, сколько недель пропустит Йокич
Йокич получил травму колена в матче с Хит Йокич получил травму колена в матче с Хит
Звезда Денвера оформил 16-й трипл-дабл сезона Звезда Денвера оформил 16-й трипл-дабл сезона

Видео

Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча
Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: 8-й тур ЛЧ, Судаков и Трубин сыграют с Реалом Мадрид, Наполи встретится с Челси, а Боруссия Дортмунд - с Интером
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа15:22
Французский клуб заинтересован в услугах игрока сборной Украины
Европа14:42
Манчестер Юнайтед планирует подписать сенегальского вингера
Теннис14:20
Четыре теннисистки не проиграли ни сета на пути в полуфинал Australian Open
НБА14:05
Возвращение Йокича под вопросом
Европа13:49
Вест Хэм объявил о трансфере воспитанника Барселоны
Лига Чемпионов13:26
Украинский форвард оказался вне заявки на ключевой матч Олимпиакоса в ЛЧ
Теннис13:06
Australian Open 2026 (ATP): в полуфинале Джокович сойдётся с Синнером, а Зверев - с Алькарасом
Формула 113:02
Феррари определилась с гоночным инженером для Хэмилтона
ММА12:33
Амосов рассказал о тренировках и спарринге с Усиком
Формула 112:15
Уильямс отказался от полноценной презентации болида
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK