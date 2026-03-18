Тоттенхэм обыграл Атлетико, но вылетел из Лиги чемпионов

"Шпоры" провели отличный матч.
Вчера, 23:57       Автор: Андрей Безуглый
В среду, 18 марта, Тоттенхэм принимал дома Атлетико в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче мадридский клуб добыл легкую победу 5:2.

Атлетико постарался сразу закрепить результат, но гол Лукмана был отменен из-за офсайда. Зато вскоре Тоттенхэм, отбив все атаки соперника, сократил отставание голом Коло Муани.

До конца тайма Тоттенхэм на кураже создал еще ряд моментов, но Муссо сумел удержать счет.

А со стартом второго тайма Альварес вернул преимущество своей команды. Почти сразу Хави Симонс снова позволил Тоттенхэму повести в матче, но вскоре Ганцко с углового сравнял счет, во многом лишив "шпор" шансов спасти противостояние.

Точку в матче поставил все тот же Симонс, забив с пенальти, и позволив своей команде выиграть последний для нее матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Тоттенхэм - Атлетико 3:2
Голы: Коло Муани, 30, Симонс, 52, (пенальти), 90 - Альварес, 47, Ганцко, 75

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

