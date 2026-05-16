Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры

36-летний экс-игрок Шахтера и сборной Украины вступил с обращением к болельщикам.

Бывший защитник Шахтера и сборной Украины Ярослав Ракицкий официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

36-летний футболист у себя в Instagram обратился к болельщикам, сообщив, что прекращает выступления в качестве игрока.

"Хочу обратиться к каждому своему болельщику из каждого уголка футбольного мира. Ко всем футбольным клубам, где я имел честь играть. Воздать честь каждому тренеру, каждому партнеру по команде, каждому сопернику и каждому работнику клубов, кто был рядом на протяжении этого большого пути.

Хочу по-человечески поблагодарить всех, кто поддерживал меня все эти годы. Кто радовался победам, переживал поражение и проходил этот путь вместе со мной.

Сегодня я завершаю этап своей жизни как профессиональный футболист, завоевавший 30 трофеев на самом высоком уровне. И продолжаю жить футболом уже в новой роли - тренера или спортивного функционера - увидим вскоре.

Футбол был моей жизнью 30 лет. Не просто игрой. Не просто профессией. Вся моя жизнь построена вокруг футбола. Именно поэтому этот момент для меня особенный и непростой. За эти годы было все: большие победы, чемпионства, еврокубковые матчи, тяжелые периоды, сильные эмоции и огромное количество людей, ставших частью моей истории.

Особая благодарность моему первому тренеру Павлу Дулинову, особому тренеру моего дубля Валерию Яремченко и футбольному ангелу - Мирче Луческу.

Спасибо Ринату Леонидовичу Ахметову. Спасибо моей родной академии Шахтера и каждому работнику клуба, кто был рядом на протяжении многих лет. Спасибо, Шахтер, за большую карьеру. Благодарю Президента за шанс пройти этот путь вместе с 13 лет в таком большом клубе. Вы подарили мне самые лучшие возможности и помогли осуществить все футбольные мечты.

Увидимся в футболе", - написал Ракицкий.

Ракицкий большую часть своей карьеры провел в Шахтере, где начинал профессиональные выступления и куда вернулся в январе 2023 года. Вместе с "горняками" он десять раз становился чемпионом и выиграл семь Кубков и шесть Суперкубков Украины.

Также защитник представлял Зенит, который покинул после начала российского полномасштабного вторжения в Украину, Адана Демирспор и Черноморец.

В составе сборной Украины Ракицкий провел 54 матча, отличившись четырьмя голами, и был участником Евро-2012 и Евро-2016.

