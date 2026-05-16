Селтик вырвал победу над Хартс и стал чемпионом Шотландии

"Кельты" не позволили сопернику сотворить сенсацию и взять первый за 66 лет титул.
Сегодня, 17:50       Автор: Игорь Мищук
Селтик - чемпион Шотландии / Getty Images

В субботу, 16 мая, Селтик в домашнем матче 38-го тура чемпионата Шотландии обыграл Хартс со счетом 3:1, благодаря чему стал чемпионом.

"Кельты" сумели добиться нужного результата в решающем поединке, в котором их устраивала только победа для завоевания титула, и не позволили столичной команде завоевать свое первое с 1960 года чемпионство.

Хартс открыл счет в матче на 43-й минуте, пропустил с пенальти в компенсированное к первому тайму время, однако сохранял приемлемый для себя результат практически до конца поединка. Тем не менее на 88-й минуте Селтик вышел вперед, а в добавленное время закрепил победный результат.

Благодаря этой победе Селтик с 82 очками поднялся на первое место и обошел на два балла Хартс в итоговой турнирной таблице.

Отметим, что для Селтика это чемпионство стало пятым подряд и 56-м в истории. "Кельты" стали самым титулованным клубом Шотландии, обойдя по количеству чемпионских титулов Рейнджерс, на счету которого 55 выигранных чемпионатов.

