Европейский гранд уволил тренера спустя месяц после назначения
Селтик объявил об отставке Вильфрида Нанси.
Напомним, что французский специалист возглавил клуб ровно месяц назад - 4 декабря.
До Селтика Нанси выиграл чемпионат Канады с Монреаль Канадиенс и завоевал Кубок МЛС и Кубок лиги с Коламбус Крю.
Успехи специалиста вдохновили руководство Селтика, однако в восьми матчах с Нанси клуб выиграл лишь дважды.
В итоге французский тренер лишь ухудшил положение команды в чемпионате. К тому же Нанси оказался догматиком, который пытался поставить команде игру в трех защитиков.
Все это привело к немедленной отставке тренера. Селтик уже заверил фанатов, что работает над поиском нового наставника.
