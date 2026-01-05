Европейский гранд уволил тренера спустя месяц после назначения

Вильфрид Нанси выиграл лишь два матча с Селтиком.

Селтик объявил об отставке Вильфрида Нанси.

Напомним, что французский специалист возглавил клуб ровно месяц назад - 4 декабря.

До Селтика Нанси выиграл чемпионат Канады с Монреаль Канадиенс и завоевал Кубок МЛС и Кубок лиги с Коламбус Крю.

Успехи специалиста вдохновили руководство Селтика, однако в восьми матчах с Нанси клуб выиграл лишь дважды.

В итоге французский тренер лишь ухудшил положение команды в чемпионате. К тому же Нанси оказался догматиком, который пытался поставить команде игру в трех защитиков.

Все это привело к немедленной отставке тренера. Селтик уже заверил фанатов, что работает над поиском нового наставника.

