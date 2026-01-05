iSport.ua
Манчестер Юнайтед должен Амориму солидную сумму

Португалец в целом дорого обошелся клубу.
Сегодня, 18:20       Автор: Андрей Безуглый
Рубен Аморим / Getty Images
Стало известно, во сколько Манчестер Юнайтед обошлось увольнение Рубена Аморима.

Напомним, что португалец накануне был отправлен в отставку.

Как пишет talkSPORT, зарплата Аморима в клубе составляла 6,7 млн фунтов в год, а за время своего пребывания в МЮ он успел заработать 7,8 млн фунтов.

Согласно контракту манкунианцы обязаны выплатить своему экс-тренеру все оставшуюся сумму, которая составляет более 10 млн фунтов.

С учетом, что ранее МЮ заплатил Спортингу компенсацию за тренера в размере 9,5 млн фунтов, общие затраты на португальского специалиста составили 27,35 млн.

Ранее также сообщалось, что новый тренер Челси уже прибыл в Лондон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Рубен Аморим

