Новый тренер Челси уже прибыл в Лондон

Лиэм Росеньор может возглавить Челси до конца недели.

Наставник Страсбура Лиэм Росеньор вот-вот сменит клуб, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что после увольнения Энцо Марески именно англичанин считался главными кандидатом ему на замену.

И как сообщает инсайдер, Росеньор уже прилетел в Лондон, чтобы подписать все необходимые бумаги и начать работу в новом клубе.

Сообщается, что в течении суток специалист встретится с руководством клуба, и, если все пройдет успешно, возглавит команду до конца недели.

Ранее также Рубе Аморим прокомментировал свою роль в клубе.

