Аморим: Я пришел сюда, чтобы быть менеджером, а не тренером

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим пообщался с журналистами после ничьей с Лидсом.

Специалист акцентировал внимание на двух пунктах: он пришел, чтобы быть менеджером клуба, а не тренером, а также на том, что не собирается уходить.

Я пришел сюда, чтобы быть менеджером Манчестер Юнайтед, а не тренером. Это ясно. Знаю, меня зовут не Тухель, не Конте, не Моуринью, но я менеджер Манчестер Юнайтед, и так будет еще 18 месяцев или пока руководство не решится на перемены. Об этом я и говорил в пятницу, и я хочу на этом поставить точку. Я не уйду. Буду выполнять свою работу, пока мне на смену не придет другой человек

