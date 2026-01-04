iSport.ua
Аморим: Я пришел сюда, чтобы быть менеджером, а не тренером

Также португалец подчеркнул, что не уйдет.
Сегодня, 18:19       Автор: Андрей Безуглый
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим пообщался с журналистами после ничьей с Лидсом.

Специалист акцентировал внимание на двух пунктах: он пришел, чтобы быть менеджером клуба, а не тренером, а также на том, что не собирается уходить.

Я пришел сюда, чтобы быть менеджером Манчестер Юнайтед, а не тренером. Это ясно.

Знаю, меня зовут не Тухель, не Конте, не Моуринью, но я менеджер Манчестер Юнайтед, и так будет еще 18 месяцев или пока руководство не решится на перемены.

Об этом я и говорил в пятницу, и я хочу на этом поставить точку. Я не уйду. Буду выполнять свою работу, пока мне на смену не придет другой человек

Ранее также Жозе Моуринью раскритиковал игрока сборной Украины.

