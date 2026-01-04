iSport.ua
Моуриньо раскритиковал Судакова

Тренер не удовлетворен игрой украинца в обороне.
Сегодня, 14:57       Автор: Василий Войтюк
Моуриньо та Судаков / Getty Images
Моуриньо та Судаков / Getty Images

Главный тренер Бенфики Жозе Моуриньо после матча чемпионата Португалии против Эшторила немного покритиковал украинского полузащитника Георгия Судакова.

Бенфика пропустила перед самым свистком на перерыв при счете 0:2. Моуриньо посчитал, что Судаков сыграл не так, как должен был в обороне.

"Мы не можем пропускать гол при счете 2:0 нельзя на 47-й или 48-й минуте. Нельзя подходить к индивидуальному противостоянию, особенно против самого креативного игрока соперника, который лучше других обладает дриблингом, с такой хрупкостью, легкомыслием и малой ответственностью"

 Ранее мы рассказывали, что украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин прокомментировал победу над Эшторилом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жозе Моуриньо Георгий Судаков

