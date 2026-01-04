iSport.ua
Футбол

"Ценю матчи, когда не все идеально": Трубин отреагировал на победу Бенфики

Украинский голкипер поделился впечатлениями от успешного поединка.
Сегодня, 13:50       Автор: Игорь Мищук
Анатолий Трубин / Getty Images
Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин прокомментировал победу над Эшторилом в матче 17-го тура чемпионата Португалии.

Накануне лиссабонская команда обыграла соперника со счетом 3:1 благодаря хет-трику Вангелиса Павлидиса.

Читай также: Бенфика с Трубиным и Судаковым обыграла дома середняка чемпионата

"Ценю матчи, когда не все идеально, но команда держит концентрацию до конца.

Важная победа дома. Движемся дальше", - написал Трубин в Instagram.

Ранее главный тренер Бенфики Жозе Моуринью отреагировал на интерес клуба к украинскому за щитнику.

