Бенфика - Эшторил 3:1: обзор матча и результат игры 03.01.2026

В субботу, 3 января, Бенфика принимала на своем поле Эшторил в матче 17-го тура чемпионата Португалии.

Подопечные Жозе Моуринью справились с середняком национального первенства, одержав победу со счетом 3:1.

Лиссабонская команда повела во встрече на 34-й минуте, когда Вангелис Павлидис реализовал пенальти. В компенсированное к первому тайму время греческий нападающий удвоил преимущество своей команды, однако перед перерывом Эшторил сократил отставание.

Ближе к концу матча Павлидис оформил хет-трик, установив окончательный результат поединка.

Ворота Бенфики в этом матча защищал украинский голкипер Анатолий Трубин. Его соотечественник полузащитник Георгий Судаков также вышел на игру в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте.

Бенфика с 39 очками занимает на данный момент третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии. От Спортинга "орлы" отстают на три балла, а также уступают семь пунктов лидирующему Порту, у которого к тому же на один сыгранный матч меньше.

Эшторил расположился на девятой позиции, имея в своем активе 20 очков.

Статистика матча Бенфика - Эшторил 17-го тура чемпионата Португалии

Бенфика - Эшторил 3:1

Голы: Павлидис, 34 (пен.), 45+1, 80 - Карвалью, 45+3

Ожидаемые голы (xG): 2.32 - 0.83

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 20 - 9

Удары в створ: 3 - 4

Угловые: 7 - 3

Фолы: 12 - 15

