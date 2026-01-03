iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бенфика - Эшторил 3:1: обзор матча и результат игры 03.01.2026

Лиссабонцы одержали победу над Эшторилом благодаря хет-трику Павлидиса.
Вчера, 22:30       Автор: Игорь Мищук
Бенфика победила Эшторил / Getty Images
Бенфика победила Эшторил / Getty Images

В субботу, 3 января, Бенфика принимала на своем поле Эшторил в матче 17-го тура чемпионата Португалии.

Подопечные Жозе Моуринью справились с середняком национального первенства, одержав победу со счетом 3:1.

Читай также: "Балаков или Батаков, я его даже не знал": Моуринью отреагировал на интерес Бенфики к украинскому защитнику

Лиссабонская команда повела во встрече на 34-й минуте, когда Вангелис Павлидис реализовал пенальти. В компенсированное к первому тайму время греческий нападающий удвоил преимущество своей команды, однако перед перерывом Эшторил сократил отставание.

Ближе к концу матча Павлидис оформил хет-трик, установив окончательный результат поединка.

Ворота Бенфики в этом матча защищал украинский голкипер Анатолий Трубин. Его соотечественник полузащитник Георгий Судаков также вышел на игру в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте.

Бенфика с 39 очками занимает на данный момент третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии. От Спортинга "орлы" отстают на три балла, а также уступают семь пунктов лидирующему Порту, у которого к тому же на один сыгранный матч меньше.

Эшторил расположился на девятой позиции, имея в своем активе 20 очков.

Статистика матча Бенфика - Эшторил 17-го тура чемпионата Португалии

Бенфика - Эшторил 3:1

Голы: Павлидис, 34 (пен.), 45+1, 80 - Карвалью, 45+3

Ожидаемые голы (xG): 2.32 - 0.83
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 20 - 9
Удары в створ: 3 - 4
Угловые: 7 - 3
Фолы: 12 - 15

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика эшторил Анатолий Трубин Георгий Судаков чемпионат португалии

Статьи по теме

"Балаков или Батаков, я его даже не знал": Моуринью отреагировал на интерес Бенфики к украинскому защитнику "Балаков или Батаков, я его даже не знал": Моуринью отреагировал на интерес Бенфики к украинскому защитнику
Турецкий клуб отклонил первое предложение Бенфики по украинскому защитнику Турецкий клуб отклонил первое предложение Бенфики по украинскому защитнику
Бенфика с ассистом Судакова сыграла вничью с Брагой Бенфика с ассистом Судакова сыграла вничью с Брагой
Барселона вырвала победу в дерби с Эспаньолом Барселона вырвала победу в дерби с Эспаньолом

Видео

ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Довбик против Аталанты, а Зинченко даст бой Астон Вилле
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: Сенегал стал первым четвертьфиналистом, Мали будет противостоять Тунису в 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Европа00:29
Барселона вырвала победу в дерби с Эспаньолом
Вчера, 23:58
Европа23:58
Рома с Довбиком потерпела гостевое поражение от Аталанты
Бокс23:40
Водителю автомобиля Джошуа выдвинули обвинения после смертельного ДТП
Бокс22:59
Итаума объяснил, почему отказался от финального элиминатора за право драться с Усиком
Европа22:30
Бенфика с Трубиным и Судаковым обыграла дома середняка чемпионата
Европа21:45
Арсенал с дублем Райса одолел Борнмут
Европа21:19
Ювентус с нереализованным пенальти не справился с Лечче
Европа20:55
Олимпиакос с Яремчуком разгромил соперника в овертайме и выиграл Суперкубок Греции
Другие страны20:20
Кубок африканских наций-2025: Сенегал стал первым четвертьфиналистом, Мали будет противостоять Тунису в 1/8 финала
Европа19:57
Штутгарт усилился форвардом сборной Эквадора
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK