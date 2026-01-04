Ошибка Забарного чуть было не стоила ПСЖ очков

В воскресенье, 4 января, ПСЖ принимал дома Париж. Илья Забарный вышел в стартовом составе.

Ожидаемо, что в матче с одним из аутсадером команда Луиса Энрике будет безраздельно доминировать. Однако гол удалось забить лишь на последних минутах первого тайма.

Второй тайм ачался с катастрофы для Забарного, который привез пеальти в свои ворота и получил желтую картчку. Шевалье отбить 11-метровый не сумел.

Почти сразу Дембеле снова вывел ПСЖ вперед, а в оставшееся время ни одна из команд не сумела создать чего-либо опасного.

ПСЖ - Париж 2:1

Голы: Дуэ, 45, Дембеле, 53 - Гюббельс (пенальти), 51

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!