ПСЖ расписал ничью с Монако

Парижане отправились в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Вчера, 23:58       Автор: Антон Федорцив
Пари Сен-Жермен / Getty Images
Пари Сен-Жермен / Getty Images

В дебюте острее выглядели монегаски. Сначала Кулибали не успел замкнул прострел Аклиуша, а затем Керер немного не попал в створ головой после углового. Под конец тайма Балогун едва не забросил за шиворот Сафонову.

ПСЖ ответил своей острой атакой с ударом Баркола в перекладину. Монако добавил и все же забил в раздевалку. Это Аклиуш метров с 15-ти отправил мяч в сетку после передачи Кулибали.

А во втором тайме последний подвел гостей. Кулибали в течение трех минут получил два "горчичника" и оставил монегасков вдесятером. Столичному гранду хватило всего двух оборотов стрелки, чтобы сравнять счет.

ПСЖ классно разыграл стандарт. Витинья отдал на Дуэ, а тот от лицевой линии результативной передачей нашел Маркиньоса. Впоследствии Кварацхелия сыграл на добивании после сэйва голкипера.

Хозяева могли закрепить преимущество, но с выстрелом Хакими справился Кен. А в добавленное арбитром время Монако отыгралось. Это Тезе оказался наедине после отскока и пробил мимо вратаря – 2:2 в итоге.

Статистика матча ПСЖ – Монако предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов

ПСЖ – Монако – 2:2 (первый матч – 3:2)
Голы: Маркиньос, 60, Кварацхелия, 66 – Аклиуш, 45, Тезе, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 2.13 - 0.86
Владение мячом: 73 % - 27 %
Удары: 21 - 10
Удары в створ: 6 - 4
Угловые: 8 - 4
Фолы: 8 - 12

