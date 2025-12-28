iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бенфика с ассистом Судакова сыграла вничью с Брагой

Украинец не вырвал победу для "орлов"
Вчера, 22:13       Автор: Антон Федорцив
Бенфика / Getty Images
Бенфика / Getty Images

Лиссабонская Бенфика потеряла очки в 16-м туре Примейры. Отобрала очки у команды Жозе Моуринью Брага.

"Орлы" повели в счете в середине первого тайма. Судаков подал штрафную с правого фланга, а Отаменди головой замкнул навес. "Оружейники" отыгрались усилиями Саласара, реализовавшего одиннадцатиметровый.

А перед перерывом Брага вышла вперед – Виктор подкараулил ошибку защитника и отправил мяч в сетку. Бенфика сравняла счет на старте второй половины. Это Аурснес положил под штангу с линии штрафной. Больше команды не забивали.

Вратарь Анатолий Трубин провел весь матч в составе "орлов". Тем временем Георгий Судаков появился в старте и был заменен на 80-й минуте. Бенфика осталась на 3-й строчке в чемпионате Португалии (36 очков).

Статистика матча Брага – Бенфика 16-го тура чемпионата Португалии

Брага – Бенфика – 2:2
Голы: Саласар, 38 (пенальти), Виктор, 45+1 – Отаменди, 29, Аурснес, 53

Ожидаемые голы (xG): 1.76 - 1.17
Владение мячом: 49 % - 51 %
Удары: 11 - 14
Удары в створ: 3 - 6
Угловые: 1 - 5
Фолы: 14 - 9

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика брага примейра Георгий Судаков

Статьи по теме

Судаков и Трубин провели хороший матч в чемпионате Португалии Судаков и Трубин провели хороший матч в чемпионате Португалии
Тьяго Силва заинтересовал грандов Португалии Тьяго Силва заинтересовал грандов Португалии
Судаков насмешил фанатов реакцией на 750-ю победу Моуриньо Судаков насмешил фанатов реакцией на 750-ю победу Моуриньо
Трубин и Судаков вместе попали в стартовый состав Бенфики Трубин и Судаков вместе попали в стартовый состав Бенфики

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Судаков и Трубин сыграют против Браги, а Кристал Пэлас встретится с Тоттенхэмом
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:55
Другие страны23:55
Кубок африканских наций-2025: Кот-д'Ивуар разошелся миром с Камеруном, Алжир победил Буркина-Фасо, Габон уступил Мозамбику.
Европа23:42
Интер оформил непростую победу над Аталантой
Европа23:14
Кройф-младший станет техническим директором родного клуба отца
Биатлон22:45
Хеттих и Штрелов прервали полосу неудач Германии в Рождественской гонке
Европа22:13
Бенфика с ассистом Судакова сыграла вничью с Брагой
Европа21:18
Тоттенхэм минимально переиграл Кристал Пэлас
Шахматы20:44
Карлсен триумфовал на ЧМ-2025 по рапиду
Теннис19:59
Кирьос переиграл Соболенко в "Битве полов"
Европа19:55
Дембеле признан лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards
Европа19:21
Экс-форвард сборной Англии установил рекорд Лидса в АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK