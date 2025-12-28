Бенфика с ассистом Судакова сыграла вничью с Брагой
Лиссабонская Бенфика потеряла очки в 16-м туре Примейры. Отобрала очки у команды Жозе Моуринью Брага.
"Орлы" повели в счете в середине первого тайма. Судаков подал штрафную с правого фланга, а Отаменди головой замкнул навес. "Оружейники" отыгрались усилиями Саласара, реализовавшего одиннадцатиметровый.
А перед перерывом Брага вышла вперед – Виктор подкараулил ошибку защитника и отправил мяч в сетку. Бенфика сравняла счет на старте второй половины. Это Аурснес положил под штангу с линии штрафной. Больше команды не забивали.
Вратарь Анатолий Трубин провел весь матч в составе "орлов". Тем временем Георгий Судаков появился в старте и был заменен на 80-й минуте. Бенфика осталась на 3-й строчке в чемпионате Португалии (36 очков).
Статистика матча Брага – Бенфика 16-го тура чемпионата Португалии
Брага – Бенфика – 2:2
Голы: Саласар, 38 (пенальти), Виктор, 45+1 – Отаменди, 29, Аурснес, 53
Ожидаемые голы (xG): 1.76 - 1.17
Владение мячом: 49 % - 51 %
Удары: 11 - 14
Удары в створ: 3 - 6
Угловые: 1 - 5
Фолы: 14 - 9
