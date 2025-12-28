Бенфика с ассистом Судакова сыграла вничью с Брагой

Лиссабонская Бенфика потеряла очки в 16-м туре Примейры. Отобрала очки у команды Жозе Моуринью Брага.

"Орлы" повели в счете в середине первого тайма. Судаков подал штрафную с правого фланга, а Отаменди головой замкнул навес. "Оружейники" отыгрались усилиями Саласара, реализовавшего одиннадцатиметровый.

А перед перерывом Брага вышла вперед – Виктор подкараулил ошибку защитника и отправил мяч в сетку. Бенфика сравняла счет на старте второй половины. Это Аурснес положил под штангу с линии штрафной. Больше команды не забивали.

Вратарь Анатолий Трубин провел весь матч в составе "орлов". Тем временем Георгий Судаков появился в старте и был заменен на 80-й минуте. Бенфика осталась на 3-й строчке в чемпионате Португалии (36 очков).

Статистика матча Брага – Бенфика 16-го тура чемпионата Португалии

Брага – Бенфика – 2:2

Голы: Саласар, 38 (пенальти), Виктор, 45+1 – Отаменди, 29, Аурснес, 53

Ожидаемые голы (xG): 1.76 - 1.17

Владение мячом: 49 % - 51 %

Удары: 11 - 14

Удары в створ: 3 - 6

Угловые: 1 - 5

Фолы: 14 - 9

