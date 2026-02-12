iSport.ua
"Дисквалифицировали не Владислава, а Украину": Тренер Гераскевича со слезами высказался о решении МОК

Наставник и отец спортсмена сообщил, что они пойдут в арбитражный суд.
Сегодня, 14:27       Автор: Игорь Мищук
Михаил Гераскевич / Getty Images
Михаил Гераскевич / Getty Images

Главный тренер сборной Украины по скелетону и отец Владислава Гераскевича Михаил Гераскевич отреагировал на его дисквалификацию.

Наставник спортсмена со слезами на глазах высказался о решении МОК и упущенных перспективах на медали Олимпиады-2026.

Читай также: Скелетонист Гераскевич дисквалифицирован

"Мисс Ковентри, новоизбранная президентка МОК, пыталась нас убедить, что демонстрация убитых Россией спортсменов создаст хаос в олимпийском движении. Что это неправильно и помешает праздновать Олимпиаду. Но это выглядело странно, потому что весь мир увидел этот шлем. Она предлагала, чтобы я его подержал на старте, Влад совершил бы спуск в каком-то другом шлеме - непонятно каком, потому что Влад к нему неприспособлен. И потом я отдал бы этот шлем Владу в руки. Это напоминало торговлю, конечно, что она недопустима, потому что память об украинских героях не продается, никогда на это не согласится.

Мисс Ковентри и все ее помощники в МОК забыли историю Олимпийских игр. Если посмотреть в источники причин возникновения Олимпийских игр - это чествование погибших героев, воинов. И потому были придуманы битва на мечах, кто быстрее пробежит - все, что имитировало деятельность воина на поле боя. Это было чествование погибших воинов, первая цель Олимпийских игр. Наш шлем подчеркивал первопричину Олимпийских игр. Мне жаль, что МОК и его глава мисс Ковентри, которая сама олимпийская чемпионка, забыли историю. А мы знаем: кто забывает историю, тот, вероятно, двигается далее не в том направлении.

Мы настроены на иск в CAS. Поскольку была затронута честь Влада, разрушена наша многолетняя работа. Речь идет не только о средствах налогоплательщиков, которые нам помогали в этой деятельности. Мы подходили в очень оптимальной форме, и это можно увидеть по результатам последних контрольных тренировок. Если посмотреть результаты спортсменов, Влад находился бы в зоне подиума со своими результатами. Это была бы борьба за медаль.

Это все перечеркнуто, но самое главное, что МОК пытался перечеркнуть память об украинских героях. МОК дисквалифицировал не Владислава, а дисквалифицировал Украину. У нас есть беспрецедентная поддержка от президента Украины, Верховной Рады, министерства спорта, НОК Украины и воинов. Много свидетельств в интернете, где воины с линии боевого столкновения выражали свою поддержку Владу. У нас есть поддержка украинского народа. Это дисквалификация демократии ради своих частных интересов, из-за ощутимого давления российских спонсоров", - приводит слова Михаила Гераскевича Суспільне Спорт.

Ранее Гераскевич также отреагировал на свою дисквалификацию.

