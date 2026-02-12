Топ-клуб АПЛ хочет подписать Кунде

Жюль Кунде на радаре Ливерпуля, сообщает Fichajes.

По информации, Ливерпуль следит за прогрессом Жюля Кунде, команде нравится стиль игры защитника.

Отмечается, что "красные" готовы предложить 80 миллионов евро за французского игрока ближайшим летом. Издание отмечает, что даже если тренер на Энфилде сменится, игрок всё равно может стать частью состава.

В этом сезоне за Барселону Кунде отыграл около 35 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Контракт француза с каталонской командой рассчитан до 2030 года.

