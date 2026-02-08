iSport.ua
Манчестер Сити второй раз в истории дважды обыграл Ливерпуль за сезон

Ранее уэто удалось почти сто лет назад.
Вчера, 22:10       Автор: Андрей Безуглый
Манчестер Сити / Getty Images
Манчестер Сити / Getty Images

Манчестер Сити сумел повторить достижение почти 100-летней давности.

Напомним,накануне "горожане" одолели Ливерпуль в рамках 25-го тура АПЛ.

Также в первом круге команда Гвардиола одержала ещё более уверенную победу дома, разбив там мерсисайдцев 3:0.

Всего во второй раз в истории Манчестер Сити смог дважды обыграть Ливерпуль в чемпионате в рамках одного сезона.

Впервые это получилось в сезоне-1936/37, когда Манчестер Сити впервые выиграл чемпионский титул.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед добавил кандидата в свой шорт-лист.

