Манчестер Сити второй раз в истории дважды обыграл Ливерпуль за сезон

Манчестер Сити сумел повторить достижение почти 100-летней давности.

Напомним,накануне "горожане" одолели Ливерпуль в рамках 25-го тура АПЛ.

Также в первом круге команда Гвардиола одержала ещё более уверенную победу дома, разбив там мерсисайдцев 3:0.

Всего во второй раз в истории Манчестер Сити смог дважды обыграть Ливерпуль в чемпионате в рамках одного сезона.

Впервые это получилось в сезоне-1936/37, когда Манчестер Сити впервые выиграл чемпионский титул.

