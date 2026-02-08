Украинские саночники установили новый национальный рекорд на Олимпиаде

Андрей Мандзий и Антон Дукач финишировали в топ-20.

На Олимпийских играх в Италии прошли соревнования по санному спорту среди мужчин в одиночных санях.

Украину в этом виде спорта представляли Андрей Мандзий и Антон Дукач.

После первых двух заездов украинские саночники держались в топ-20 зачёта. Дукач на 12-м месте, а Мандзий - на 14-м.

В третьей заезде спортсмены показали противоположные результаты, но остались в топ-20, пройдя в Суперфинал. В нем украинцы сумели улучшить свое время, но не побороться за медали.

По итогам четырех заездов Антон Дукач стал 16-м, в Андрей Мандзий - 12-м. И оба эти результата обновили национальный рекорд Украины на Олимпиаде, а Мандзий, соответственно, стал обладателем нового рекорда.

Золотую медаль выиграл немец Макс Лангенхан, который во всех четырех заездах стал первым.

Ранее также украинские спортсмены финишировали в топ-60 в скиатлоне.

