Бавария легко разгромила третью команду чемпионата

Кейн записал на свой счет дубль, Диас - хет-трик.
Вчера, 20:54       Автор: Андрей Безуглый
Бавария / Getty Images
Бавария / Getty Images

В воскресенье, 8 января, Бавария принимала дома Хоффенхайм.

И уже спустя 15 минут весь план гостей пошел прахом, Акпогума получил красную карточку и привез пенальти в свои ворота. Кейн открыл счет с 11-ти метров. Гостям удалось ответить голом Крамарича, но ситуация лучше не стала.

Еще до конца тайма Хоффенхайм привез себе еще один пенальти, подарив Кейну дубль, а в компенсированное время Диас забилл третий гол.

Во втором тайме колумбиец еще дважды расписался в воротах соперника, оформив хет-трик. Очень простые три очка для Баварии.

Бавария - Хоффенхайм 5:1
Голы: Кейн (пенальти), 20, (пенальти), 45, Диас, 45+2, 62, 89 - Крамарич, 35

 

