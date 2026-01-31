Бавария снова оступилась в чемпионате

В субботу, 31 января, Гамбург принимал дома Баварию.

В течение первого получаса мюнхенцы традиционно давили, однако Гамбург все равно находил ответы. И в итоге сумели открыть счёт благодаря пенальти.

Но ещё до конца тайма Кейн восстановил паритет на поле, и с этим счётом команды ушли на перерыв. А сразу со стартом тайма Диас вывел Баварию вперёд.

На это Гамбург ответил массированным штурмом и неожиданно все же сравнял счёт. До конца тайма гостям все же удалось удержать ничейный счёт, и более того, удержать Баварию подальше от своих ворот.

Гамбург - Бавария 2:2

Голы: Виейра (пенальти), 34, Вушкович, 53 - Кейн, 42, Диас, 46

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!