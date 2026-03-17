Уордли ответил, готов ли драться с Усиком в случае успеха против Дюбуа

Чемпион WBO отреагировал на желание украинца встретиться с победителем их поединка.

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли прокомментировал слова обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика о намерении встретиться в ринге с победителем его боя против Даниэля Дюбуа.

Британский боксер отметил, что пока еще рано загадывать, удастся ли организовать поединок с украинцем.

"Приятно находится в списке Усика. Приятно быть частью обсуждений. Я всегда предполагал, что окажусь среди таких вариантов. Но все равно отношусь к этому немного скептически, потому что перед боем с Джозефом Паркером у нас уже были разговоры, и перед тем, как подписаться на бой с Дюбуа, мы тоже обсуждали это с ним.

Так что посмотрим. Я на это не рассчитываю. Я не собираюсь думать, что я провел бой с Дюбуа, а теперь следующим будет Усик. В этом виде спорта никогда не знаешь, как все в итоге сложится", - сказал Уордли в комментарии iFL TV.

Напомним, что бой Уордли и Дюбуа состоится 9 мая на арене Co-Op Live в Манчестере.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!