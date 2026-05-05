Известна судьба Дюранта в Хьюстоне

Баскетбольный ветеран Кевин Дюрант, который сейчас выступает за Хьюстон, определился со своим будущим, сообщает BasketNews.

Форварду потребовалась длительная адаптация внутри команды. Кроме того, 37-летний американец влиял на молодых игроков, особенно когда были травмированы другие ветераны НБА - Фред Ванвлит и Стивен Адамс.

Однако боссы Хьюстона считают Дюранта ключевым игроком и, несмотря на возраст Кевина, видят в нём важный элемент будущего клуба.

Добавим, что в этом сезоне он отыграл 78 матчей, в среднем набирая 26 очков и 5 подборов за игру.

