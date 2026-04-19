Хьюстон потерял главную звезду в матче плей-офф

Рокетс может продолжить серию первого раунда без своего главного лидера.
Сегодня, 12:06       Автор: Валентина Чорноштан
Кевин Дюрант / Getty Images

Хьюстон в стартовом матче первого раунда плей-офф НБА Западной конференции против Лейкерс сыграл без Кевина Дюранта.

Звёздный нападающий не смог принять участие в игре из-за травмы колена, тренер Рокетс сообщил о состоянии игрока.

Удока  заявил, что очень надеется на скорейшее возвращение Кевина, ведь его отсутствие может повлиять на серию. Также он сообщил, что Дюрант получил травму во время тренировок.

Сгибать колено в определённых положениях ему сложно. Отёков не так много. Думаю, он ударился в очень неловкое место. Это мог быть обычный удар колена, и он бы играл, несмотря на это. Но удар пришёлся прямо над коленом, в область надколенного сухожилия.

Тем временем Леброн и Бронни Джеймсы снова установили уникальное достижение.

