Галлахера: "Усик может добровольно сдать пояс WBC"

Считает, что украинець способен сосредоточиться на более крупных боях.

Известный британский тренер Джо Галлахер предполагает, что Александр Усик откажется от пояса WBC, лишь бы не выходить на ринг с временным чемпионом мира Агитом Кабайелом.

Он считает, что украинец может отказаться от обязательной защиты, поскольку уже добился всего в дивизионе и может рассматривать другие варианты продолжения карьеры.

Не считаю, что Усику вообще нужно проводить этот поединок. Мне кажется, он всё-таки откажется от пояса. Для большинства Усик всё равно остаётся номером один. Он вполне может сказать: “Нет, мне это не нужно”, и может добровольно сдать пояс WBC

Также, по словам специалиста, украинец способен сосредоточиться на более крупных боях или даже завершить карьеру, не рискуя титулом в обязательной защите.

Ранее Рой Джонс выдал рекомендацию, как победить Усика.

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