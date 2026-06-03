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Галлахера: "Усик может добровольно сдать пояс WBC"

Считает, что украинець способен сосредоточиться на более крупных боях.
Вчера, 23:45       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Известный британский тренер Джо Галлахер предполагает, что Александр Усик откажется от пояса WBC, лишь бы не выходить на ринг с временным чемпионом мира Агитом Кабайелом.

Он считает, что украинец может отказаться от обязательной защиты, поскольку уже добился всего в дивизионе и может рассматривать другие варианты продолжения карьеры.

Не считаю, что Усику вообще нужно проводить этот поединок. Мне кажется, он всё-таки откажется от пояса. Для большинства Усик всё равно остаётся номером один. Он вполне может сказать: “Нет, мне это не нужно”, и может добровольно сдать пояс WBC

Также, по словам специалиста, украинец способен сосредоточиться на более крупных боях или даже завершить карьеру, не рискуя титулом в обязательной защите.

Ранее  Рой Джонс выдал рекомендацию, как победить Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик WBC агит кабайел

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