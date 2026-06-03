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Рой Джонс выдал рекомендацию, как победить Усика

Сделать бой грязным и неудобным.
Сегодня, 19:23       Автор: Валентина Чорноштан
Рой Джонс / Getty Images
Рой Джонс / Getty Images

Экс-чемпион из США Рой Джонс-младший поделился  информацией о том, какая слабость Александра Усика на ринге и как благодаря ей можно победить гегемона супертяжелого веса.

Если бы мне когда-нибудь пришлось драться с Усиком, я бы дрался именно так. Я не собирался бы его перебоксировать, я сделал бы бой грязным и неудобным, потому что он не любит драться в таком стиле.

Легендарный боксёр припомнил недавний бой непобеждённого украинца.

Что сделал Верховен? Он сделал бой грязным и неудобным. Усик не очень хорош в таких боях. Его стиль не предназначен для грязной драки — он создан для боксёрского поединка, именно к этому он привык с детства. Но здесь, в профессиональном боксе, ты должен уметь всё.

Ранее популярный тренер Питер Фьюри объяснил, почему Джошуа проигрывал раньше.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Рой Джонс младший

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