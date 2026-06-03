Рой Джонс выдал рекомендацию, как победить Усика
Сделать бой грязным и неудобным.
Экс-чемпион из США Рой Джонс-младший поделился информацией о том, какая слабость Александра Усика на ринге и как благодаря ей можно победить гегемона супертяжелого веса.
Если бы мне когда-нибудь пришлось драться с Усиком, я бы дрался именно так. Я не собирался бы его перебоксировать, я сделал бы бой грязным и неудобным, потому что он не любит драться в таком стиле.
Легендарный боксёр припомнил недавний бой непобеждённого украинца.
Что сделал Верховен? Он сделал бой грязным и неудобным. Усик не очень хорош в таких боях. Его стиль не предназначен для грязной драки — он создан для боксёрского поединка, именно к этому он привык с детства. Но здесь, в профессиональном боксе, ты должен уметь всё.
Ранее популярный тренер Питер Фьюри объяснил, почему Джошуа проигрывал раньше.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!