Финал чемпионата мира: на что ставить в решающем матче?

ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде подошел к своему завершению. Остался всего один матч, который и определит, кто поднимет над головой чемпионский кубок.

Впереди матч Испания – Аргентина. Эксперты GGBET считают, что небольшое преимущество имеют номинальные хозяева. Коэффициент на победу Испании составляет 2,33, тогда как на победу Аргентины предлагают 3,54. Кто окажется сильнее? Обирай свій варіант на ggbet.ua!

Какие есть варианты ставок?

Сборные Испании и Аргентины любят и умеют бить по воротам. В среднем за матч на чемпионате мира обе команды по шесть раз пробивают в створ. Даже в полуфинале аргентинцы после пропущенного в начале второго тайма гола сумели нанести пять ударов в створ, хотя в первой половине встречи не сделали ни одного такого выстрела.

Если и в этой игре испанцы забьют первыми, можно ожидать настоящего штурма со стороны аргентинцев, который будет завершаться теми или иными ударами. Поэтому интересно выглядит ставка на то, что Аргентина нанесет больше трех ударов в створ ворот, с коэффициентом 1,85.

Еще одной отличительной чертой сборной Аргентины является ее жесткая игра. Именно благодаря такому подходу, как считают многие, аргентинцам удалось обыграть Англию. В первом тайме той встречи обе команды очень много фолили, однако арбитр долго не показывал футболистам желтые карточки.

Тем не менее можно с большой долей вероятности предположить, что и в этой игре аргентинцы попытаются навязать борьбу техничным испанцам и будут часто нарушать правила. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку на то, что Аргентина получит больше желтых карточек, с коэффициентом 1,76.

Для тех, кто любит рисковать, также есть несколько интересных вариантов. Испания продолжает впечатлять своей игрой в обороне. В семи матчах на чемпионате мира команда пропустила лишь однажды. Даже невероятно мощная атака Франции не сумела преодолеть испанские оборонительные редуты.

Поэтому можно обратить внимание на ставку, что Аргентина не забьет в этом матче. Коэффициент на это событие составляет 2,68.

Еще один вариант рискованной ставки – гол из-за пределов штрафной площади. В составах обеих команд есть футболисты, которые умеют и любят бить издали. Чего только стоит гол Энцо Фернандеса в ворота Англии. Коэффициент на то, что в финале чемпионата мира кто-то забьет из-за пределов штрафной площади, составляет 2,88.

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