Форвард Хьюстон Рокетс превзошёл рекорд Коби Брайанта
В ночь на 1 марта прошёл матч Хьюстон Рокетс - Майами Хит, в котором форвард Рокетс смог обойти Коби Брайант.
Кевин Дюрант набрал 32 очка и отдал 8 передач против Хит. Таким образом, он провёл 432-й матч с 30+ очками за карьеру, что позволило ему опередить Брайанта, у которого была 431 такая игра.
Теперь форвард Хьюстона поднялся на пятое место в истории НБА по этому показателю.
Kevin Durant drops his 432nd game with 30 PTS, passing Kobe Bryant for the 5th most in NBA history.— Zero Gravity (@zgsportsmedia) February 28, 2026
KD now trails only Malone (435), Wilt (515), MJ (562), and LeBron (575) 📈pic.twitter.com/dOOWgscIAu
Кевин уступает только Карлу Мэлоуну (435), Уилт Чемберлену (512), Майклу Джордану (562) и Леброну Джеймсу (575).
Накануне в регулярном чемпионате произошла стычка в матче Оклахома - Денвер. Никола Йокич выяснял отношения с игроком Тандер из-за его грубого приёма.
