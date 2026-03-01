iSport.ua
Баскетбол

Форвард Хьюстон Рокетс превзошёл рекорд Коби Брайанта

И вошёл в топ-5 истории НБА
Сегодня, 13:21       Автор: Валентина Чорноштан
Коби Брайант / Getty Images
В ночь на 1 марта прошёл матч Хьюстон Рокетс - Майами Хит, в котором форвард Рокетс смог обойти Коби Брайант.

Кевин Дюрант набрал 32 очка и отдал 8 передач против Хит. Таким образом, он провёл 432-й матч с 30+ очками за карьеру, что позволило ему опередить Брайанта, у которого была 431 такая игра.

Теперь форвард Хьюстона поднялся на пятое место в истории НБА по этому показателю.

Кевин уступает только Карлу Мэлоуну (435), Уилт Чемберлену (512), Майклу Джордану (562) и Леброну Джеймсу (575).

Накануне в регулярном чемпионате произошла стычка в матче Оклахома - Денвер. Никола Йокич выяснял отношения с игроком Тандер из-за его грубого приёма.

