WBC озвучил позицию по поводу своего титула в бою Усик - Верховен
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик не будет защищать пояс WBC в бою с кикбоксером Рико Верховеном.
Как сообщает BoxingScene, на данный момент ни один из титулов украинского боксера не стоит на кону будущего противостояния с нидерландским бойцом.
Читай также: Усик сойдется в бою с легендой кикбоксинга
Эту информацию подтвердил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, отметив, что для поединка будет подготовлен специальный пояс.
"WBC полностью поддерживает этот кроссовер-бой. Это будет специальное событие WBC, и мы создадим невероятный [церемониальный] пояс с элементами египетских пирамид.
WBC поддерживал бой Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну, оказавшийся очень конкурентным. Мы с большим уважением относимся к Рико как к легендарному чемпиону в тяжелом весе по кикбоксингу.
На данный момент не было обсуждения запроса на защиту титула. Это лишь специальное событие с участием чемпиона WBC в супертяжелом весе", - сказал Сулейман.
Бой Усика с Верховеном запланирован на 23 мая в египетской Гизе.
Ранее Усик отреагировал на поединок с Верховеном.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!