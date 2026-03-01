WBC озвучил позицию по поводу своего титула в бою Усик - Верховен

Организация поддержала идею проведения поединка между боксером и кикбоксером.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик не будет защищать пояс WBC в бою с кикбоксером Рико Верховеном.

Как сообщает BoxingScene, на данный момент ни один из титулов украинского боксера не стоит на кону будущего противостояния с нидерландским бойцом.

Эту информацию подтвердил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, отметив, что для поединка будет подготовлен специальный пояс.

"WBC полностью поддерживает этот кроссовер-бой. Это будет специальное событие WBC, и мы создадим невероятный [церемониальный] пояс с элементами египетских пирамид.

WBC поддерживал бой Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну, оказавшийся очень конкурентным. Мы с большим уважением относимся к Рико как к легендарному чемпиону в тяжелом весе по кикбоксингу.

На данный момент не было обсуждения запроса на защиту титула. Это лишь специальное событие с участием чемпиона WBC в супертяжелом весе", - сказал Сулейман.

Бой Усика с Верховеном запланирован на 23 мая в египетской Гизе.

