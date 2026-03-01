iSport.ua
Гарсия бросил вызов Хэйни и услышал одно условие для реванша

Чемпионы-полусредневесы могут снова сойтись в ринге после скандального первого боя.
Сегодня, 12:50       Автор: Игорь Мищук
Райан Гарсия может снова подраться с Девином Хэйни / Getty Images
Райан Гарсия может снова подраться с Девином Хэйни / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Райан Гарсия бросил вызов обладателю титула WBO в его дивизионе Девину Хэйни.

Американский боксер пригрозил соотечественнику, заявив, что уничтожит его в ринге.

Читай также: Гарсия признался, что не считает выступление против Барриоса лучшим в карьере

"Хэйни, если пришло время покончить с тобой, то пора это сделать. Ты будешь уничтожен. Я слышал, как ты назвал мое имя. Если это то, чего ты хочешь, то давай начнем обсуждения. Запомни мои слова: после этого ты больше никогда не будешь драться. Так что осознай и прими это, прежде чем ответить согласием", - написал Гарсия в сети Х.

Хэйни в свою очередь ответил на вызов Гарсии, отметив, что готов провести реванш при условии тестирования на допинг в VADA.

"Давай начнем наше тестирование в VADA, чтобы мы смогли устроить самый большой бой в боксе", - написал Хэйни в сети Х.

Напомним, что в их первом бою в апреле 2024 года Гарсия трижды отправлял Хэйни в нокдаун и одержал победу решением большинства судей. Однако результат поединка был аннулирован из-за проваленного Райаном теста на допинг.

Ранее чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон назвал два условия для боя с Райаном Гарсией.

