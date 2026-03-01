Гарсия бросил вызов Хэйни и услышал одно условие для реванша

Чемпионы-полусредневесы могут снова сойтись в ринге после скандального первого боя.

Райан Гарсия может снова подраться с Девином Хэйни / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Райан Гарсия бросил вызов обладателю титула WBO в его дивизионе Девину Хэйни.

Американский боксер пригрозил соотечественнику, заявив, что уничтожит его в ринге.

"Хэйни, если пришло время покончить с тобой, то пора это сделать. Ты будешь уничтожен. Я слышал, как ты назвал мое имя. Если это то, чего ты хочешь, то давай начнем обсуждения. Запомни мои слова: после этого ты больше никогда не будешь драться. Так что осознай и прими это, прежде чем ответить согласием", - написал Гарсия в сети Х.

Haney if it’s time to end you it’s time

You will be erased, I heard you speaking my name. If this is what you want! Let’s start the discussions. Mark my words you’ll never fight again after this, so let that sink in and accept it before you say yes — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) March 1, 2026

Хэйни в свою очередь ответил на вызов Гарсии, отметив, что готов провести реванш при условии тестирования на допинг в VADA.

"Давай начнем наше тестирование в VADA, чтобы мы смогли устроить самый большой бой в боксе", - написал Хэйни в сети Х.

Let’s start our VADA testing so we can make the biggest fight in boxing! https://t.co/fvVokYFJsM — Devin Haney (@Realdevinhaney) March 1, 2026

Напомним, что в их первом бою в апреле 2024 года Гарсия трижды отправлял Хэйни в нокдаун и одержал победу решением большинства судей. Однако результат поединка был аннулирован из-за проваленного Райаном теста на допинг.

