Вингер Реала подтвердил прогресс в отношениях с клубом

Винисиус доволен своей ролью в команде и взаимоотношениями с тренером, поэтому снова рассматривает продление контракта.

Издание также отмечает, что бразилец вновь чувствует себя важным игроком: текущий главный тренер Реал Мадрида Арбелоа с первого дня вселял в него уверенность, что вылилось в его результативность.

Вингер сумел отличиться в каждом из пяти последних матчей за мадридский клуб. Всего в этом сезоне у него на счету 9 мячей и 5 передач в 24 играх. В Лиге чемпионов - 3+4 в 10 матчах.

Отмечается, что представители Винисиуса ведут диалог с Реалом касательно продления контракта. Издание добавляет, что теперь никто не сомневается в подписании нового соглашения.

К слову, вы можете узнать оценку Миколенко за матч против Ньюкасл Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!