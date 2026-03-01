iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Вингер Реала подтвердил прогресс в отношениях с клубом

Снова чувствует себя важным.
Сегодня, 13:53       Автор: Валентина Чорноштан
Винисиус / Getty Images
Винисиус / Getty Images

Винисиус доволен своей ролью в команде и взаимоотношениями с тренером, поэтому снова рассматривает продление контракта.

Издание также отмечает, что бразилец вновь чувствует себя важным игроком: текущий главный тренер Реал Мадрида Арбелоа с первого дня вселял в него уверенность, что вылилось в его результативность.

Вингер сумел отличиться в каждом из пяти последних матчей за мадридский клуб. Всего в этом сезоне у него на счету 9 мячей и 5 передач в 24 играх. В Лиге чемпионов - 3+4 в 10 матчах.

Отмечается, что представители Винисиуса ведут диалог с Реалом касательно продления контракта. Издание добавляет, что теперь никто не сомневается в подписании нового соглашения.

К слову, вы можете узнать оценку Миколенко за матч против Ньюкасл Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Винисиус

Статьи по теме

Челси хочет подписать контракт со звездой Реала Челси хочет подписать контракт со звездой Реала
Реал против Манчестер Сити, ПСЖ сыграет с Челси: состоялась жеребьевка Лиги чемпионов Реал против Манчестер Сити, ПСЖ сыграет с Челси: состоялась жеребьевка Лиги чемпионов
Реал установил два достижения в 2025 финансовом году Реал установил два достижения в 2025 финансовом году
Мбаппе отказывается от операции Мбаппе отказывается от операции

Видео

Греческий легкоатлет стал третьим в истории, кто превзошел Бубку в прыжках с шестом
Греческий легкоатлет стал третьим в истории, кто превзошел Бубку в прыжках с шестом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Арсенал - Челси, Рома - Ювентус, поединки Манчестер Юнайтед, Милана, Жироны
просмотров
УПЛ: Кривбасс встретится с Зарей, Оболонь сыграет против Руха, а Карпаты - с Колосом
просмотров

Последние новости

Европа14:56
Игроков могут начать наказывать за прикрытие рта
Украина14:50
Тарас Степаненко вернулся в УПЛ
Теннис14:30
Калинина потерпела поражение в финале турнира в Анталье
Европа14:25
Девятикратный чемпион Франции остался без президента
Биатлон13:55
Хвостенко стала призеркой юниорского чемпионата мира по биатлону
Европа13:53
Вингер Реала подтвердил прогресс в отношениях с клубом
НБА13:21
Форвард Хьюстон Рокетс превзошёл рекорд Коби Брайанта
Бокс12:50
Гарсия бросил вызов Хэйни и услышал одно условие для реванша
Формула 112:45
Тесты Пирелли сорваны по соображениям безопасности
Европа12:20
Оценка Миколенко за матч против Ньюкасла
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK