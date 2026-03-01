iSport.ua
Тарас Степаненко вернулся в УПЛ

Экс-капитан Шахтера перешел из турецкого Эюпспора в Колос.
Сегодня, 14:50       Автор: Игорь Мищук
Тарас Степаненко / ФК Колос Ковалівка

Бывший полузащитник Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко вернулся в украинскую Премьер-лигу, пополнив состав Колоса.

О переходе украинского хавбека из турецкого Эюпспора сообщает официальный сайт коваливского клуба.

Детали сделки не уточняются, однако, по данным Transfermarkt, контракт 36-летнего футболиста с Колосом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Напомним, что Степаненко перешел из Шахтера в Эюпспор в январе 2025 года в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне полузащитник провел за турецкую команду девять матчей во всех турнирах без результативных действий.

Степаненко сыграл 87 матчей за национальную сборную Украины, имеет десять чемпионских титулов вместе с Шахтером, а еще восемь раз выигрывал с "горняками" Кубок Украины и семь раз Суперкубок.

Всего в оранжево-черной футболке полузащитник провел 15 сезонов. За это время было сыграно 439 официальных матчей во всех турнирах (288 в УПЛ, 76 в Лиге чемпионов, 29 в Лиге Европы, 35 в Кубке Украины, 11 в Суперкубке Украины), где он забил 30 мячей и отдал 25 ассистов. В более чем ста играх хавбек выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Ранее сообщалось, что Колос подписал хавбека сборной Северной Македонии.

