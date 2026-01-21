Колос объявил о подписании косоварского нападающего

Нападающий косоварского Лапи Ардит Тахири пополнил состав Колоса.

О переходе 23-летнего футболиста коваливский клуб объявил на своем официальном сайте.

Детали сделки не разглашаются, однако, по данным Transfermarkt, контракт новичка с Колосом рассчитан до декабря 2028 года, а сумма компенсации составила 100 тысяч евро.

Первую часть нынешнего сезона Тахири провел в аренде в финском ХИК, за который сыграл восемь матчей без результативных действий.

Ранее нападающий также вызывался в молодежную сборную Косово, в которой провел 18 поединков и отличился тремя голами.

