Русский Українська
Колос объявил о подписании косоварского нападающего

Ардит Тахири присоединился к коваливскому клубу.
Сегодня, 18:41       Автор: Игорь Мищук
Ардит Тахири / ФК Колос Ковалівка
Ардит Тахири / ФК Колос Ковалівка

Нападающий косоварского Лапи Ардит Тахири пополнил состав Колоса.

О переходе 23-летнего футболиста коваливский клуб объявил на своем официальном сайте.

Читай также: Карпаты простились с провальным легионером

Детали сделки не разглашаются, однако, по данным Transfermarkt, контракт новичка с Колосом рассчитан до декабря 2028 года, а сумма компенсации составила 100 тысяч евро.

Первую часть нынешнего сезона Тахири провел в аренде в финском ХИК, за который сыграл восемь матчей без результативных действий.

Ранее нападающий также вызывался в молодежную сборную Косово, в которой провел 18 поединков и отличился тремя голами.

Ранее сообщалось, что Колос продал своего нападающего в африканский клуб.

