НБА: Милуоки разбил Юту, Бруклин вырвал победу у Детройта
В ночь на воскресенье, 8 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны шесть матчей.
Результаты матчей НБА за 7 марта
Миннесота – Орландо 92:119 (30:27, 20:33, 28:30, 14:29)
Миннесота: Эдвардс (34), Рэндл (14 + 9 подборов), Гобер (12 + 8 подборов), Макдэниэлс (3), Дивинченцо (0) – старт; Рид (13 + 8 подборов), Хайлэнд (9), Досунму (3), Филлипс (2), Зикарски (2), Кларк (0), Шэннон (0).
Орландо: Бэйн (30), Банкеро (25 + 15 подборов + 5 потерь), Саггс (14), Картер (10), Блэк (0) – старт; да Силва (11 + 7 подборов), Ховард (9), М. Вагнер (7 + 7 подборов), Картер (6), Битадзе (4), Кэйн (3), Пенда (0).
Атланта – Филадельфия 125:116 (28:38, 38:35, 31:21, 28:22)
Атланта: Джонсон (35 + 10 подборов + 7 передач + 5 потерь), Александер-Уокер (24 + 6 передач), Макколлум (17 + 7 передач + 6 потерь), Дэниэлс (15 + 9 подборов), Оконгву (10) – старт; Рисаше (8), Лэндейл (7), Кисперт (7), Гуйе (2), Винсент (0).
Филадельфия: Макси (31 + 5 потерь), Граймс (26), Убре (24 + 5 потерь), Барлоу (4), Бона (4 + 7 подборов) – старт; Уотфорд (10), Уокер (9), Пэйн (6 + 6 передач), Драммонд (2 + 7 подборов).
Детройт – Бруклин 105:107 (32:19, 30:27, 22:27, 21:34)
Детройт: Харрис (18 + 10 подборов), Дюрен (17 + 14 подборов), Д. Робинсон (15), Дженкинс (11 + 9 передач), Сассер (8 + 5 перехватов) – старт; Стюарт (10), Хертер (8), Леверт (7), Холланд (6), Грин (5).
Бруклин: Портер (30 + 13 подборов), Клауни (16), Мэнн (7), Траоре (2), Клэкстон (2) – старт; З. Уильямс (23), Шарп (13 + 7 подборов), Вольф (8), Агбаджи (6), Сараф (0).
Милуоки – Юта 113:99 (24:13, 27:31, 32:32, 30:23)
Милуоки: Я. Адетокумбо (27 + 9 подборов + 8 передач), Кузма (18), Роллинз (13 + 11 подборов + 8 передач), Дженг (11 + 8 подборов + 9 передач), Тернер (8) – старт; Портис (12), Грин (7), Симс (6), Нэнс (5), Трент (3), Томас (3).
Юта: Джордж (22), Филиповски (14 + 11 подборов + 6 передач), Уильямс (13 + 11 подборов), Бэйли (9 + 5 потерь), Тшибве (6) – старт; Сенсабо (17), Хинсон (8), Харклесс (5), Лав (3), Кончар (2).
Мемфис – Клипперс 120:123 (41:23, 18:35, 31:31, 30:34)
Мемфис: Джером (23 + 7 передач), Джексон (14 + 7 подборов), Пиппен (11), Проспер (11), Уэллс (8) – старт; Хендрикс (18), Кауард (15 + 7 подборов), Спенсер (12), Мэйшэк (4), Смолл (2), Клэйтон (2 + 6 передач).
Клипперс: Ленард (28), Гарлэнд (21 + 6 передач), Д. Джонс (16), Б. Лопес (4), Данн (0) – старт; Матурин (21 + 10 подборов), Миллер (14), Джексон (12 + 12 подборов), Сэндерс (7), Кристи (0), Батюм (0), Вашингтон (0).
Оклахома-Сити – Голден Стэйт 104:97 (34:28, 33:26, 19:29, 18:14)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (27), Джо (18), Джейлин Уильямс (9 + 14 подборов + 6 потерь), Уоллес (9), Дорт (8) – старт; К. Уильямс (13 + 7 подборов), Уиггинс (9), Маккейн (9), Барнхайзер (2).
Голден Стэйт: Сантос (22 + 11 подборов), Подземски (17 + 6 передач), Др. Грин (16), Спенсер (9), Хорфорд (4) – старт; Порзингис (9), Пэйтон II (7 + 12 подборов), Крайер (6), Уильямс (4), Леонс (3).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!