Колос подписал хавбека сборной Северной Македонии

"Хлеборобы" оформили громкий трансфер.
Вчера, 21:56       Автор: Антон Федорцив
Лука Станковски / Sportsport.mk
Лука Станковски / Sportsport.mk

Ковалевский Колос закрыл переход полузащитника Луки Станковски. До недавнего времени балканец защищал цвета Радничков из сербского Крагуеваца, сообщает Transfermarkt.

Трансфер новичка стоил "хлеборобам" ориентировочно 350 тысяч евро. Станковски подписал с Колосом контракт на 2,5 года. В новой команде он будет выступать под 10-м номером.

В нынешнем сезоне Станковски провел 16 поединков во всех турнирах. Ранее хавбек выступал в чемпионатах Турции, Словении и на родине. В прошлом году он дебютировал в сборной Северной Македонии.

Кстати, криворожский Кривбасс будет использовать стадион Колоса в качестве домашней арены.

