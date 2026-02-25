Колос подписал хавбека сборной Северной Македонии

Ковалевский Колос закрыл переход полузащитника Луки Станковски. До недавнего времени балканец защищал цвета Радничков из сербского Крагуеваца, сообщает Transfermarkt.

Трансфер новичка стоил "хлеборобам" ориентировочно 350 тысяч евро. Станковски подписал с Колосом контракт на 2,5 года. В новой команде он будет выступать под 10-м номером.

В нынешнем сезоне Станковски провел 16 поединков во всех турнирах. Ранее хавбек выступал в чемпионатах Турции, Словении и на родине. В прошлом году он дебютировал в сборной Северной Македонии.

Кстати, криворожский Кривбасс будет использовать стадион Колоса в качестве домашней арены.

