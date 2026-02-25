iSport.ua
Манчестер Юнайтед отправит еще одного вратаря в Турцию

Алтай Байындыр будет продан в Бешикташ.
Сегодня, 21:15       Автор: Андрей Безуглый
Алтай Байындыр / Getty Images
Голкипер Манчестер Юнайтед Алтай Байындыр вернется в Турцию, пишет Fanatik.

По информации турецкого издания, манкунианцы согласовали трансфер вратаря с Бешикташем.

Сделка оценивается в примерно пять млн евро, а сам вратарь будет получать на родине около 2 млн евро в год.

Отметим, что Манчестер Юнайтед купил Байындыра у Фенербахче в 2019 году за полтора млн евро. Лишь в этом сезоне турок получил шанс стать первым номером, но в шести матчах пропустил 11 голов.

Ранее также сообщалось, что другой кипер манкунианцев наоборот хочет покинуть Турцию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алтай Байиндир

