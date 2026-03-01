Звезда Лос-Анджелес Гэлакси подписал новый контракт с клубом

Марко Ройс продолжит свои выступления в МЛС.

Атакующий полузащитник Лос-Анджелес Гэлакси Марко Ройс заключил новое соглашение с североамериканским клубом.

Как сообщает официальный сайт представителя МЛС, 36-летний немец продлил контракт до декабря 2027 года.

Читай также: Месси пытался наброситься на арбитров после разгрома - Суаресу пришлось его успокаивать

Финансовые детали сделки не разглашаются.

The journey continues ✍️



The LA Galaxy announced today that the club has signed Marco Reus to a contract extension through December 2027.



📰: https://t.co/Q65PeDDpYv pic.twitter.com/StjBWSeVhW — LA Galaxy (@LAGalaxy) February 28, 2026

Напомним, что Ройс пополнил состав Лос-Анджелес Гэлакси в августе 2024 года. За это время он провел в составе команды во всех турнирах 42 матча, отличившись девятью голами и 13 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что нападающий Барселоны Роберт Левандовски получил предложение из МЛС.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!