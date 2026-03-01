iSport.ua
Звезда Лос-Анджелес Гэлакси подписал новый контракт с клубом

Марко Ройс продолжит свои выступления в МЛС.
Сегодня, 11:32       Автор: Игорь Мищук
Марко Ройс / Getty Images
Марко Ройс / Getty Images

Атакующий полузащитник Лос-Анджелес Гэлакси Марко Ройс заключил новое соглашение с североамериканским клубом.

Как сообщает официальный сайт представителя МЛС, 36-летний немец продлил контракт до декабря 2027 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются.

Напомним, что Ройс пополнил состав Лос-Анджелес Гэлакси в августе 2024 года. За это время он провел в составе команды во всех турнирах 42 матча, отличившись девятью голами и 13 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что нападающий Барселоны Роберт Левандовски получил предложение из МЛС.

