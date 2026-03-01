iSport.ua
Наваррете одержал досрочную победу над Нуньесом в объединительном бою

Мексиканский чемпион WBO отобрал титул IBF у соотечественника.
Сегодня, 09:35       Автор: Игорь Мищук
Эдуардо Нуньес и Эмануэль Наваррете / Getty Images

Обладатель пояса WBO во втором полулегком весе мексиканец Эмануэль Наваррете (40-2-1, 33 КО) успешно провел унификацию против чемпиона по версии IBF соотечественника Эдуардо Нуньеса (29-2, 27 КО).

Бой состоялся в ночь на воскресенье, 1 марта, на Desert Diamond Arena в американском Глендейле, возглавив вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing.

Наваррете со старта поединка начал действовать первым номером и уверенно забрал первые пять раундов.

Вскоре у Нуньеса образовалась гематома, из-за чего у него был практически закрыт правый глаз, а после он получил еще и рассечение. После десятого раунда врач осмотрел боксера и посоветовал рефери остановить бой.

Таким образом, Наваррете одолел своего оппонента техническим нокаутом и отобрал у него пояс IBF.

Для Наваррете эта победа стала 40-й на профессиональном ринге.

