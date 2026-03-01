Наваррете одержал досрочную победу над Нуньесом в объединительном бою
Обладатель пояса WBO во втором полулегком весе мексиканец Эмануэль Наваррете (40-2-1, 33 КО) успешно провел унификацию против чемпиона по версии IBF соотечественника Эдуардо Нуньеса (29-2, 27 КО).
Бой состоялся в ночь на воскресенье, 1 марта, на Desert Diamond Arena в американском Глендейле, возглавив вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing.
Наваррете со старта поединка начал действовать первым номером и уверенно забрал первые пять раундов.
Вскоре у Нуньеса образовалась гематома, из-за чего у него был практически закрыт правый глаз, а после он получил еще и рассечение. После десятого раунда врач осмотрел боксера и посоветовал рефери остановить бой.
STOPPAGE BEFORE THE 11TH!#NavarretteNunez | Live NOW on DAZN ▪️ pic.twitter.com/lVOeLF6IjY— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 1, 2026
What a fight 🔥#NavarretteNunez ▪️ pic.twitter.com/VQV3ezTFNC— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 1, 2026
Таким образом, Наваррете одолел своего оппонента техническим нокаутом и отобрал у него пояс IBF.
Для Наваррете эта победа стала 40-й на профессиональном ринге.
