Наваррете потерял скандальную победу над Суаресом

Бой между мексиканцем Эмануэлем Наваррете и филиппинским боксером Чарли Суаресом 11 мая признан несостоявшимся. Атлетическая комиссия Калифорнии приняла решение провести повторный поединок, сообщает Ring Magazine.

Чемпион WBO во втором полулегком весе Наваррете одержал противоречивую победу. Ключевой эпизод случился в 6-м раунде, когда во время обмена ударами Суарес столкнулся головой с оппонентом и параллельно нанес удар левой. Мексиканский боксер получил рассечение брови.

Наваррете продолжил бой, но в 8-м раунде рефери остановил бой, поскольку медики не смогли остановить кровотечение у чемпиона. Судейская бригада не смогла определить, был ли удар Суареса легальным, и отдала победу мексиканцу.

В конце концов, функционеры сочли удар Суареса разрешенным. Филиппинский боксер избежал поражения и получит шанс победить Наваррете. Дату и место повторного поединка определят позже.

Кстати, новозеландец Джозеф Паркер дал прогноз на бой-реванш между украинским боксером Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

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