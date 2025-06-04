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Паркер спрогнозировал исход реванша Усик - Дюбуа

Джозеф сравнил способности боксеров.
Сегодня, 12:05       Автор: Митя Шитко
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер высказался о бое Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Новозеландец предсказывает, что украинец снова победит британца.

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"Дюбуа - другой боец по сравнению с первым поединком, но Усик - техник, и он знает, как сломать тебя. Я много изучал его бои, и он очень хорош в работе на ногах, в движениях руками, в финтах, в ударах по обоим этажам. Он очень грамотный и умный боец.

Я думаю, что у Дюбуа есть мощь, и он может чисто попасть по Усику. Но проще сказать это, чем сделать. Усик отлично двигается, он знает, как избегать ударов и жестко бить по тебе в ответ. Так что я склоняюсь к тому, что Усик снова победит", - сказал Паркер для Ring Magazine.

Реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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